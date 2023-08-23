Игры в ФСБ и уголовное дело догнали гостью с юга в Петербурге

Оперативники уголовного розыска задержали в Петербурге 35-летнюю женщину, объявленную в федеральный розыск. В Адыгее её обвиняют в мошенничестве и считают, что она заигралась в ФСБ.
Встреча с опергруппой состоялась на Сестрорецком шоссе в Белоострове накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 23 августа. Женщину взяли под руки и напомнили, что полиция Адыгеи желает видеть её по делу о мошенничестве.
Искать обвиняемую начали в марте, но преступление более раннее. По версии следствия, уроженка Кубани в Адыгее выступала как сотрудница спецслужб и специалист по решению проблем. В её полномочия в 2021 году поверили двое, за собственное спокойствие они заплатили немногим менее 720 тысяч рублей.
Жизнь фигурантке эта сумма едва ли существенно облегчила. Судя по базе приставов, она уехала не только от уголовного дела, но и от долгов, которые стремятся к миллиону.
По предварительным данным, задержанную передали адыгейским коллегам.