Игры в ФСБ и уголовное дело догнали гостью с юга в Петербурге

Оперативники уголовного розыска задержали в Петербурге 35-летнюю женщину, объявленную в федеральный розыск. В Адыгее её обвиняют в мошенничестве и считают, что она заигралась в ФСБ.



Встреча с опергруппой состоялась на Сестрорецком шоссе в Белоострове накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 23 августа. Женщину взяли под руки и напомнили, что полиция Адыгеи желает видеть её по делу о мошенничестве.

Искать обвиняемую начали в марте, но преступление более раннее. По версии следствия, уроженка Кубани в Адыгее выступала как сотрудница спецслужб и специалист по решению проблем. В её полномочия в 2021 году поверили двое, за собственное спокойствие они заплатили немногим менее 720 тысяч рублей.