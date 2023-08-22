В аварии на КАД грузовик оказался на крыше легковушки

Серьезная авария произошла вечером 22 августа на кольцевой автодороге в Петербурге. Очевидцы сообщают о ДТП с грузовиком с номерами Росгвардии, в котором якобы находились люди.
По данным «Фонтанки», столкновение произошло на внутреннем кольце КАД в Красносельском районе Петербурга. Читатель уточняет, что речь идет о съезде на Стрельну.
Пробка начинается от Волхонского шоссе, причем стоит не только внутреннее, но и внешнее кольцо КАД. Точное количество участников аварии неизвестно. Судя по присланным в редакцию фотографиям, их может быть больше, чем двое.
Подробности выясняются.