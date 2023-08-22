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    В аварии на КАД грузовик оказался на крыше легковушки

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    Серьезная авария произошла вечером 22 августа на кольцевой автодороге в Петербурге. Очевидцы сообщают о ДТП с грузовиком с номерами Росгвардии, в котором якобы находились люди.

    По данным «Фонтанки», столкновение произошло на внутреннем кольце КАД в Красносельском районе Петербурга. Читатель уточняет, что речь идет о съезде на Стрельну.

    Пробка начинается от Волхонского шоссе, причем стоит не только внутреннее, но и внешнее кольцо КАД. Точное количество участников аварии неизвестно. Судя по присланным в редакцию фотографиям, их может быть больше, чем двое.

    Подробности выясняются.

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