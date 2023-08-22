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    «K-pop сходка» в Петербурге: на Невском путепроводе — массовое ДТП из корейских машин

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    Массовое ДТП перегородило ряд на путепроводе в Невском районе Петербурга днем 22 августа. Пробок, судя по картам, не создало, а очевидцев — повеселило своим составом.

    На Невском путепроводе собрался «паровозик» из четырех автомобилей исключительно южнокорейских марок, рассказал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Игорь. Столкнулись три Hyundai и KIA. «Кей-поп сходка в Питере», — пошутил в комментариях участник группы Антон.

    Больше всех, судя по фото, пострадал второй с «головы состава» Hyundai. О пострадавших людях не сообщается. Машины заняли левый ряд в сторону проспекта Славы, но пробки на мосту, по данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии не наблюдается. Хотя есть небольшой затор от путепровода до кругового движения на перекрестке Славы и Софийской.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    ПетербургДТПДТП в ПетербургеМассовая авария
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    Комментарии 3

    Гость22 Авг 2023 в 13:58
    а кто локомотив
    +0−0
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