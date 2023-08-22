Холод приходит по ночам. В центральных областях ждут плюс 1–3 градуса

Как сообщает 22 августа центр «ФОБОС» , на базовой метеостанции Москвы в ВДНХ столбили термометра опустились до 12,1 градуса. В Подмосковье местами было 6–7 градусов, в Ярославской области — 5,7, в Ивановской — 5,1, в Тверской — 4,9, а в Костромской — ровно 4 градуса выше нуля. Там, в Костромской, ближайшей ночью температура местами опустится до 1–6 градусов, и так будет до субботы. В Тверской, Ярославской и Ивановской ночные минимумы составят 3–8 градусов, а на севере и востоке Московской области до 2–4 градусов.

В центральные районы европейской части России пришли холодные ночи. Москва пережила самую холодную ночь с начала августа сегодня, Петербург — вчера .

«Однако о заморозках речь пока не идёт. Напомним, что в Москве самые ранние заморозки в XXI веке наблюдались 19 сентября, а средняя дата первого заморозка по климату нынешнего века приходится на 11 октября», — отмечают метеорологи.



В Ленинградской области, по данным СЗ УГМС, в ночь на среду ожидается 9–14 градусов, на востоке до плюс 5. В Петербурге холодно будет в ночь на четверг — около 10, а местами до 6 градусов.

