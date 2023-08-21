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    Главный синоптик Петербурга подвёл итоги и рассказал, как будет меняться погода

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    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Петербург 21 августа пережил самую холодную ночь в этом месяце — 11,7 градуса. В июле холоднее было только 10 и 11 числа — около плюс 10. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале 21 августа подводит погодные итоги и даёт прогноз на ближайшие дни.

    «Перспективы погодные на постепенное понижение температуры, хотя еще отдельные дни будут довольно теплые, даже за +20 градусов. Но дождей хороших так все и не видно», — пишет Колесов.

    Во второй декаде августа, с 10 до 20 числа, погода была «очень приличной»: тёплой, сухой и солнечной. Средняя температура составила 19,9 градуса, притом что прошлогодний экстремум был ненамного выше — плюс 23,0. «Да, немного прохладнее, чем в первой, но декадная температура в двадцать градусов в это время редко бывает», — отмечает синоптик.

    Осадков было «совсем мало» — 11,9 миллиметра, или 14 % от месячной нормы. Год назад и в 2020 году в эти дни дождей совсем не было. Но случается и по-другому: в 1935 году в середине августа выпало 130,2 миллиметра дождя.

    Солнце порадовало: оно светило 91,2 часа, почти как в первой декаде. Притом что 19 августа его не было даже и часа. Рекорд декады по солнцу был в 2002 году — 127,4 часа.

    Самым холодным днём стало пасмурное 19 августа — «отклонение температуры от нормы в этот день было отрицательное, единственное во всем августе». Самым тёплым — 16 августа, когда воздух прогрелся до 28,7 градуса. А в ночь на 17 августа пришёл атмосферный фронт с грозами, градом и шквалами. В ту ночь зафиксировано больше всего дождя — 7 миллиметров.

    Сегодня в Петербурге, напомним, тепло и без осадков. А во вторник и среду уже возможны дождики и будет холодать.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 12

    28039172621 Авг 2023 в 14:27
    шарлатан...
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