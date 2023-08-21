Ловите хорошую погоду. Совсем скоро в Петербурге похолодает

Новая неделя начинается в Петербурге с тёплой погоды. К сожалению, это ненадолго. Уже во вторник придут дождики.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 августа в городе без осадков, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 9–11 градусов, днём составит 21–23 градуса.
«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться гребнем антициклона, медленно уходящим на юго-восток. Его стараниями в регионе ожидается переменная облачность, без осадков, лишь поздним вечером на западе региона пройдут небольшие дожди. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
Во вторник, 22 августа, ожидаются кратковременные дожди, похолодает до 18–20 градусов. В среду, 23 августа, тоже возможны дожди и всего 16–18 градусов.