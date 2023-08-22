Погода в Петербурге меняется, напоминая об осени. Виноват циклон, маленький, но резвый

В Петербурге началось похолодание. В ближайшие три дня вероятны осадки.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 августа ожидается преимущественно облачная погода, утром и днем кратковременный дождь. Ветер переменный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16 градусов, местами до 10, днем составит 20–22 градуса.
«Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние надвигающийся с северо-запада небольшой, но активный циклон. В такой ситуации облаков на небе будет много, пройдут дожди, что ограничит приток солнечного тепла. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В среду, 23 августа, тоже будет кратковременный дождь и 16–18 градусов. В ночь на четверг кратковременный дождь, температура местами опустится до 6 градусов, днем — 17–19 градусов.