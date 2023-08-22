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    Boeing 737 «Владимир Жириновский» отправился в первый рейс

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    Самолет авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), названный в честь покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 22 августа выполнит первый рейс Москва — Калининград, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Первый рейс SU/FV6311 Москва — Калининград», — сообщили в «России».

    Имя Жириновского получил один из двух самолетов Boeing 737–900, которые недавно поступили в авиакомпанию «Россия». До этого Боинг «Жириновский» был во флоте индонезийской авиакомпании Lion Air, сообщала «Фонтанка».

    Владимир Жириновский — депутат всех восьми созывов Госдумы от партии ЛДПР, которую он создал еще в Советском Союзе (тогда она называлась ЛДПСС). Политик попал в больницу с коронавирусом 2 февраля 2022 года, несмотря на неоднократную вакцинацию. 25 марта стало известно, что политик скончался в возрасте 75 лет.

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