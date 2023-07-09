Человек и самолет. «Аэрофлот» назвал новый Boeing 737 в честь Жириновского, но летать он будет за другую компанию

«Аэрофлот» назвал самолет в честь покойного бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом 9 июля сообщили в телеграм-канале либерал-демократов.
С соответствующей инициативой в ноябре прошлого года в «Аэрофлот» обратился депутат Госдумы Ярослав Нилов. В июне глава компании Сергей Александровский сообщил, что так и будет сделано. Один из двух новых самолетов
«Сегодня самолет с именем Владимира Жириновского поступил в эксплуатацию авиакомпании "Россия", которая входит в группу "Аэрофлота"», — сообщили в воскресенье в партии.
Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Политику было