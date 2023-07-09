Человек и самолет. «Аэрофлот» назвал новый Boeing 737 в честь Жириновского, но летать он будет за другую компанию

С соответствующей инициативой в ноябре прошлого года в «Аэрофлот» обратился депутат Госдумы Ярослав Нилов. В июне глава компании Сергей Александровский сообщил, что так и будет сделано . Один из двух новых самолетов Boeing 737–900 , который ранее летал в индонезийской авиакомпании Lion Air, получил имя основателя ЛДПР.

«Аэрофлот» назвал самолет в честь покойного бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом 9 июля сообщили в телеграм-канале либерал-демократов.

«Сегодня самолет с именем Владимира Жириновского поступил в эксплуатацию авиакомпании "Россия", которая входит в группу "Аэрофлота"», — сообщили в воскресенье в партии.

