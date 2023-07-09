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    Человек и самолет. «Аэрофлот» назвал новый Boeing 737 в честь Жириновского, но летать он будет за другую компанию

    1970
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    «Аэрофлот» назвал самолет в честь покойного бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом 9 июля сообщили в телеграм-канале либерал-демократов.

    С соответствующей инициативой в ноябре прошлого года в «Аэрофлот» обратился депутат Госдумы Ярослав Нилов. В июне глава компании Сергей Александровский сообщил, что так и будет сделано. Один из двух новых самолетов Boeing 737–900, который ранее летал в индонезийской авиакомпании Lion Air, получил имя основателя ЛДПР.

    «Сегодня самолет с именем Владимира Жириновского поступил в эксплуатацию авиакомпании "Россия", которая входит в группу "Аэрофлота"», — сообщили в воскресенье в партии.

    Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Политику было 75 лет.

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