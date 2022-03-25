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РИА Новости: Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет

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Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина.

По неподтвержденным данным, смерть наступила в 10:45 утра 25 марта. В больнице политик находился со 2 февраля, когда его госпитализировали с коронавирусом. Затем Жириновский боролся с последствиями заболевания. Представители ЛДПР регулярно сообщали, что их лидер идет на поправку. Так, 11 марта они говорили, что его вывели из медикаментозного сна, он якобы «в сознании и уже получает документы от помощников».

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Госдумы РФ всех созывов, начиная с 12 декабря 1993 года. Выступал кандидатом на должность президента РФ от ЛДПР в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Заслуженный юрист Российской Федерации (2000). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Обновление. Позже информацию о смерти Жириновского опровергли в Госдуме, ЛДПР и Минздраве.

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Комментарии (30)

ВладЛенинградский
сколько же здесь сук ...да и фонтанка такая же..прежде чем публиковать- проверяй информацию, редактор...но ответить придётся..
Кот Ученый
Сенатор Пронюшкин? Понятно... Совсем мозги пронюхал! Фейк запустил
Shalamandr_Aka
Фонтанка стала сильно отдавать желтизной.
Стыдно должно быть репостить под громкими заголовками неподтверждённые данные со сторонних ресурсов!
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