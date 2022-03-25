РИА Новости: Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет

Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина.
По неподтвержденным данным, смерть наступила в 10:45 утра 25 марта. В больнице политик находился со 2 февраля, когда его госпитализировали с коронавирусом. Затем Жириновский боролся с последствиями заболевания. Представители ЛДПР регулярно сообщали, что их лидер идет на поправку. Так, 11 марта они говорили, что его вывели из медикаментозного сна, он якобы «в сознании и уже получает документы от помощников».
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Госдумы РФ всех созывов, начиная с 12 декабря 1993 года. Выступал кандидатом на должность президента РФ от ЛДПР в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Заслуженный юрист Российской Федерации (2000). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Обновление. Позже информацию о смерти Жириновского опровергли в Госдуме, ЛДПР и Минздраве.