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Володин опроверг информацию о смерти Жириновского

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти Владимира Жириновского.

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«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — написал Володин 25 марта в своем телеграм-канале.

В Минздраве РФ заявили, что состояние Жириновского «оценивается как стабильное», врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.

Ранее РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина сообщило, что Жириновский скончался в больнице. Сенатор уже удалил эту запись из своего телеграм-канала. Напомним, политик был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля.

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Комментарии (28)

264653831
вы уж там определитесь а так как новость фейковая то лет на 15 потянет.
Observer_5e4cf78342f21
На месте близких Жириновского я бы на этого журналюгу из риа-новости подал бы в суд. Хотелось поскорее жаренного преподнести, скороход-раздолбай.
SHUREPA
Вольфыч цепляется за жизнь - видимо очень хочет своими глазами увидеть то, что давно предсказал. А так конечно он тут много пропустил. Интересно когда начали спецоперацию 24 февраля , он ещё был в сознании или уже в медикаментозной коме? Он вообще в курсе , что тут без него происходит?
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