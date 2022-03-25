Володин опроверг информацию о смерти Жириновского

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — написал Володин 25 марта в своем телеграм-канале.



В Минздраве РФ заявили, что состояние Жириновского «оценивается как стабильное», врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.

Ранее РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина сообщило, что Жириновский скончался в больнице. Сенатор уже удалил эту запись из своего телеграм-канала. Напомним, политик был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля.

