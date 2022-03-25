ЛДПР: Мы категорически опровергаем ложь о смерти Жириновского

«Мы категорически опровергаем ЛОЖЬ о смерти Владимира Жириновского. Это грязная провокация «желтой» прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врёт о лидере ЛДПР. Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на ПЛАНОВУЮ процедуру. Его состояние СТАБИЛЬНО. Никаких негативных перемен в его здоровье нет!» — сообщается 25 марта в телеграм-канале партии.



Первым о смерти политика сообщил телеграм-канал Mash, затем информацию подтвердило РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина. Позже он удалил сообщение из своего телеграм-канала и пообещал, что ответственные за его публикацию «понесут ответственность». Смерть лидера ЛДПР опровергли спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и Минздрав, а также его сын Олег Эйдельштейн.

