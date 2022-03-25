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ЛДПР: Мы категорически опровергаем ложь о смерти Жириновского

Пресс-служба партии ЛДПР выступила с официальным опровержением информации о смерти Владимира Жириновского.

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«Мы категорически опровергаем ЛОЖЬ о смерти Владимира Жириновского. Это грязная провокация «желтой» прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врёт о лидере ЛДПР. Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на ПЛАНОВУЮ процедуру. Его состояние СТАБИЛЬНО. Никаких негативных перемен в его здоровье нет!» — сообщается 25 марта в телеграм-канале партии.

Первым о смерти политика сообщил телеграм-канал Mash, затем информацию подтвердило РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина. Позже он удалил сообщение из своего телеграм-канала и пообещал, что ответственные за его публикацию «понесут ответственность». Смерть лидера ЛДПР опровергли спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и Минздрав, а также его сын Олег Эйдельштейн.

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Комментарии (28)

Вотэтода
«Какой великий артист погибает!» (лат. Qualis artifex pereo!)

Здоровья Вольфовичу! При всех своих загибонах и перверсиях, классный чувак!
mallaga
Когда сообщили о смерти - не поверила.
Стали смерть опровергать - значит помрет в ближайшие дни.
Как с вооруженной операции на Украине.
Вяйне
Жириновский в стабильной коме - работает с документами...
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