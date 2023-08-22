Юный пользователь кикшеринга понадеялся на свою ловкость и попал под «Ладу» у ТЦ в Купчино

Петербуржец на «Ладе» сбил непредсказуемого подростка напротив торгового центра «Балатон» во Фрунзенском районе города. 16-летний юноша спешил так, что не посмотрел на светофор.



Мобильный пешеход пострадал на улице Ярослава Гашека, 5, накануне незадолго до пяти часов вечера, стало известно «Фонтанке» 22 августа. По предварительным данным, он выскочил на перекрёсток на арендованном электросамокате на запрещённый сигнал, ехавший на зелёный водитель среагировать на внезапное появление не успел.



Пострадавшего увезли в детскую больницу в состоянии средней степени тяжести. У него сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

