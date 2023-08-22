Самолет из Петербурга при посадке в тумане повредил шасси

Самолет рейса авиакомпании «Северный ветер» из Петербурга в Новокузнецк повредил шасси при посадке. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На борту самолета находилось 140 пассажиров. Боинг 737 буксировали к месту стоянки из-за поврежденного шасси. Из-за произошедшего были задержаны другие рейсы в Москву, Петербург и Казань.



В аэропорту Новокузнецка ТАСС рассказали, что посадка самолета проходила в условиях густого тумана. «Предварительная причина инцидента — плохая видимость и туман», — рассказали в пресс-службе аэропорта.