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    Самолет из Петербурга при посадке в тумане повредил шасси

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    9 комментариев

    Самолет рейса авиакомпании «Северный ветер» из Петербурга в Новокузнецк повредил шасси при посадке. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

    пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

    На борту самолета находилось 140 пассажиров. Боинг 737 буксировали к месту стоянки из-за поврежденного шасси. Из-за произошедшего были задержаны другие рейсы в Москву, Петербург и Казань.

    В аэропорту Новокузнецка ТАСС рассказали, что посадка самолета проходила в условиях густого тумана. «Предварительная причина инцидента — плохая видимость и туман», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

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    Комментарии 9

    Гость22 Авг 2023 в 11:52
    Тормоза опять берегли?
    +0−0
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