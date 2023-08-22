    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, вос

    758мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd94.14eur102.57

    Водитель фургона с несолидным оружием запугал работника парковки на Васильевском

    1330
    5 комментариев

    Оружие пошло в ход в парковочном споре на Васильевском острове в Петербурге. Работник решил, что ему уже несдобровать, но пистолет оказался игрушкой.

    За помощью в полицию 52-летний администратор парковки обратился накануне в первом часу дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 августа. Нервы ему потрепал водитель серебристого автомобиля «Форд Транзит», подъехавшего к бизнес-центру «Урок» на Уральской, 1.

    Мужчина в фургоне был не настроен на деловые переговоры. По словам заявителя, разбушевавшийся оппонент пообещал ему расправу и продемонстрировал что-то, похожее на револьвер.

    Выслушав натерпевшегося заявителя, в полиции объявили «Перехват». Нужный «Форд» с номерами Архангельской области остановили на Ленинском проспекте, 116. В салоне оказались 55-летний водитель и 62-летний пассажир. Оба родом из Азербайджана.

    Младший занимался торговлей фруктами в Архангельской области, в Петербурге успел отметиться кражами. Так, в марте прошлого года он как будто решил запоздало поздравить женщин с праздником и 10 марта вынес из «Магнита» запас конфет, красную икру, сёмгу, сыр и набор женской уходовой косметики. Мировой суд назначил ему 240 часов обязательных работ, а потом — ещё 6 тысяч рублей штрафа.

    Оружия на мужчинах не зарегистрировано. Работника парковки запугали, судя по всему, игрушечным пистолетом. Его нашли у водителя. Оба получили протоколы о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Хулиганство
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close