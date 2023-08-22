Водитель фургона с несолидным оружием запугал работника парковки на Васильевском

Оружие пошло в ход в парковочном споре на Васильевском острове в Петербурге. Работник решил, что ему уже несдобровать, но пистолет оказался игрушкой.



За помощью в полицию 52-летний администратор парковки обратился накануне в первом часу дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 августа. Нервы ему потрепал водитель серебристого автомобиля «Форд Транзит», подъехавшего к бизнес-центру «Урок» на Уральской, 1.

Мужчина в фургоне был не настроен на деловые переговоры. По словам заявителя, разбушевавшийся оппонент пообещал ему расправу и продемонстрировал что-то, похожее на револьвер.