Водитель фургона с несолидным оружием запугал работника парковки на Васильевском

Оружие пошло в ход в парковочном споре на Васильевском острове в Петербурге. Работник решил, что ему уже несдобровать, но пистолет оказался игрушкой.
За помощью в полицию 52-летний администратор парковки обратился накануне в первом часу дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 августа. Нервы ему потрепал водитель серебристого автомобиля «Форд Транзит», подъехавшего к бизнес-центру «Урок» на Уральской, 1.
Мужчина в фургоне был не настроен на деловые переговоры. По словам заявителя, разбушевавшийся оппонент пообещал ему расправу и продемонстрировал что-то, похожее на револьвер.
Выслушав натерпевшегося заявителя, в полиции объявили «Перехват». Нужный «Форд» с номерами Архангельской области остановили на Ленинском проспекте, 116. В салоне оказались 55-летний водитель и 62-летний пассажир. Оба родом из Азербайджана.
Младший занимался торговлей фруктами в Архангельской области, в Петербурге успел отметиться кражами. Так, в марте прошлого года он как будто решил запоздало поздравить женщин с праздником и 10 марта вынес из «Магнита» запас конфет, красную икру, сёмгу, сыр и набор женской уходовой косметики. Мировой суд назначил ему 240 часов обязательных работ, а потом — ещё 6 тысяч рублей штрафа.
Оружия на мужчинах не зарегистрировано. Работника парковки запугали, судя по всему, игрушечным пистолетом. Его нашли у водителя. Оба получили протоколы о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.