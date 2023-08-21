Сотрудник Эрмитажа расскажет, как создавались костюмы к известным советским фильмам

В фильме Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» мы видим не только костюмы, придуманные Алиной Будниковой, но и ее саму: эпизодическая роль дамы из атаманских воспоминаний. Но это случай уникальный. Художники по костюмам обычно «невидимы». О них расскажут в библиотеке «Охта-8» 25 августа на лекции «Мода и кино. Отечественные художники по костюму». Бесплатно. 18+



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Что общего у рязановского фильма «О бедном гусаре замолвите слово» и у «Зеркала» Тарковского? То, что художником по костюмам в них была Нэлли Фомина. Для «Соляриса» надо было, казалось бы, придумать костюмы «из будущего», но Тарковский полагал, что слишком «космическое» будет отвлекать зрителя от содержания. «Он сразу сказал, что мы не будем делать никаких фантазийных костюмов, потому что через несколько лет над ними будут смеяться», — вспоминала Фомина. Поэтому на обычную одежду конца 1970-х нашили некоторые детали, которые использовались в одежде космонавтов.



У Ольги Кручининой палитра фильмов тоже впечатляющая: от сказочных «Каменного цветка», «Алых парусов» и «Сказки о царе Салтане» Птушко до, пожалуй, тоже сказочной «Иронии судьбы, или С легким паром!» Рязанова.



Жанну Мелконян можно назвать обладательницей «Оскара»: она работала над оскароносным фильмом Меньшова «Москва слезам не верит». А свитера крупной вязки на Даниле Багрове из «Брата» мы бы не увидели, если бы художник по костюмам Надежда Васильева не отстояла его (с помощью Сергея Бодрова) перед режиссером Балабановым.

