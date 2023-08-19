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    На Памире в Таджикистане спасли альпинистов из России

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    Группу российских альпинистов спасли в горах Памира, 19 августа сообщила пресс-служба российского посольства в Таджикистане. Спортсменов эвакуировали с поляны Москвина, которая находится на высоте 4,3 тысячи метров, и доставили в больницы Душанбе. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, отметили в дипломатическом представительстве.

    Ранее сообщалось, что с гор Хакасии спасатели МЧС России вывезли травмированного мужчину — 49-летний мужчина повредил ногу и не мог двигаться. Добираться до пострадавшего вертолету МИ-8 пришлось при нулевой видимости, дожде и снеге. Сейчас турист в больнице Абакана, ему оказывают помощь.

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