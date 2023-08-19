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    В Минобрнауки рассказали, какие специальности в вузах выбрали дети участников СВО

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    Наибольшим спросом среди участников СВО и их детей при поступлении в вузы пользовались лечебное дело, педагогика и IT, 19 августа сообщил Interfax со ссылкой на Минобрнауки РФ.

    В десятку популярных, кроме перечисленных, также попали информатика и вычислительная техника, программная инженерия, прикладная информатика, строительство, стоматология, педагогическое образование и лингвистика.

    Без вступительных испытаний в рамках отдельной квоты в вузы были зачислены 6,6 тысячи участников СВО и их детей, из них почти 90 % поступивших — дети участников СВО. В общей сложности отдельная квота отняла менее 1% бюджетных мест — в этом году вузам их было выделено 626 тысяч.

    Чаще других абитуриенты поступали в Донской государственный технический университет, ВШЭ, Луганский госуниверситет имени Даля, МГТУ и Московский государственный юридический университет.

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