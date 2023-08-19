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    Женщина пострадала при пожаре в павильоне с шавермой на Кондратьевском

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    В Калининском районе в субботу утром загорелся торговый павильончик, где продавали фастфуд. О пожаре в кафе «Шаверма» на пересечении Кондратьевского проспекта и улицы Ватутина стало известно около 11:30, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

    Как сообщили в ведомстве, на место сразу же выехали 10 пожарных и 2 спецмашины. К тому времени в павильоне площадью 20 квадратных метров огонь захватил 5 «квадратов». Уже через 16 минут возгорание удалось ликвидировать.

    В результате пожара пострадала женщина. Ее госпитализировали.

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