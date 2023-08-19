Командующий ВС Финляндии ответил на заявление Шойгу об усилении присутствия РФ на границе

Командующий оборонными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен прокомментировал заявление российского министра обороны Сергея Шойгу об усилении военного присутствия РФ на западной границе, и заявил, что страна примет «ответные меры», 19 августа сообщает финские СМИ.
Кивинен отметил, что подобных высказываний в стране ожидали еще весной 2022 года. По его словам, конкретные изменения на границе будут заметны позже, поскольку передислокация войск потребует времени, и Финляндия «примет ответные меры сообразно происходящему».
Подобные заявления со стороны РФ, подчеркнул он, преследуют цель повлиять на страну, как на новоиспеченного члена НАТО.