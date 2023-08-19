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    Командующий ВС Финляндии ответил на заявление Шойгу об усилении присутствия РФ на границе

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    Командующий оборонными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен прокомментировал заявление российского министра обороны Сергея Шойгу об усилении военного присутствия РФ на западной границе, и заявил, что страна примет «ответные меры», 19 августа сообщает финские СМИ.

    Кивинен отметил, что подобных высказываний в стране ожидали еще весной 2022 года. По его словам, конкретные изменения на границе будут заметны позже, поскольку передислокация войск потребует времени, и Финляндия «примет ответные меры сообразно происходящему».

    Подобные заявления со стороны РФ, подчеркнул он, преследуют цель повлиять на страну, как на новоиспеченного члена НАТО.

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