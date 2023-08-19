Jacobs перестанет продавать в России чай и кофе брендов Tassimo и Moccona

Американо-голландский производитель чая и кофе Peet's Coffee прекратит в России продажу брендов Tassimo и Moccona, 19 августа сообщает Wall Street Journal.



Владелец вносит ряд изменений в свой бизнес, чтобы продолжать продажи в России, сообщает издание. Тем самым он планирует нанести ответный удар тем, кто говорит, что он должен покинуть страну.

На смену бренду Jacobs придет новая марка под названием Monarch, пишет РИА Новости.

Ранее компания заявляла, что переходит к продаже товаров только под местными брендами и прекращает реализацию своей продукции международных марок.