    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, с-в

    770мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.4eur101.48

    Jacobs перестанет продавать в России чай и кофе брендов Tassimo и Moccona

    737
    21 комментарий

    Американо-голландский производитель чая и кофе Peet's Coffee прекратит в России продажу брендов Tassimo и Moccona, 19 августа сообщает Wall Street Journal.

    Владелец вносит ряд изменений в свой бизнес, чтобы продолжать продажи в России, сообщает издание. Тем самым он планирует нанести ответный удар тем, кто говорит, что он должен покинуть страну.

    На смену бренду Jacobs придет новая марка под названием Monarch, пишет РИА Новости.

    Ранее компания заявляла, что переходит к продаже товаров только под местными брендами и прекращает реализацию своей продукции международных марок.

    JDE Peet's продает свои товары более чем на 100 рынках мира. В его портфеле такие торговые марки, как Jacobs, Tassimo, Pickwick и L'Or.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close