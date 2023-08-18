Подростки с помощью магнита выловили в Обводном канале оружие и чуть не стали преступниками

Части ружья вытащили из Обводного канала школьники, которые занимаются так называемой магнитной рыбалкой. Сознательные юноши сразу позвонили в полицию, но вызов остался без должной реакции. О находке 12-летнего сына «Фонтанке» рассказал отец мальчика Алексей. Школьник с приятелями увлекаются рыбалкой с помощью поискового магнита порядка двух месяцев, до сих пор вылавливали только различный металлолом. Около полудня 18 августа они рыбачили на набережной Обводного канала у Боровой улицы в Центральном районе. Ловля принесла неожиданный результат, подростки достали из воды сначала ствол, а следом и приклад.

Фото: читатель «Фонтанки» Алексей Фото: читатель «Фонтанки» Алексей Поделиться Поделиться





Подростки моментально сориентировались и позвонили в полицию. Объяснили, что и где нашли, оставили контактные данные и стали ждать. За полчаса никто с ними не связался и не приехал, тогда они обратились за помощью к рыбакам — на вызов взрослых прибыл наряд.



Школьников доставили в отдел по делам несовершеннолетних на Мытнинской улице. Отец заявителя, рассказал он «Фонтанке», услышал от инспектора увещевание — мол, магнит надо у детей забрать, а то кто его знает, что мальчики могли бы сделать с оружием. Инспектор не была осведомлена о том, что ребята сначала сами позвонили в полицию, и отсутствие звонка поставила родителю в упрек. Мальчики написали объяснительную и отправились по домам, вместе с магнитом.