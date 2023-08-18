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    «АвтоВАЗ» повысил цены на некоторые комплектации Vesta и Niva

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    Крупнейший производитель автомобилей в России «АвтоВАЗ» повысил цены на ряд комплектаций Lada Vesta и Niva на 1–5%, следует из обновленных 18 августа прайс-листов компании. Однако цены на базовые версии сохранились на прежнем уровне, пишет РИА Новости.

    В разговоре с агентством представитель «АвтоВАЗа» уточнил, что бюджетная модель Lada Granta, а также базовые версии линеек Vesta и Niva продаются по прежней цене.

    В июне 2023 года в России стартовали продажи новой Lada Vesta NG, однако цены у некоторых дилеров значительно отличались от рекомендованных «АвтоВАЗом». В итоге производитель применил коммерческие санкции к трем дилерам — «Автогермесу», «Торгмашу» и «Техинкому».

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    АВТОВАЗLada VestaGrantaNivaЦены
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