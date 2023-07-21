«АвтоВАЗ» применил коммерческие санкции к трем дилерам. Они завышали цены на Lada

Дилеры «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком» попали под коммерческие санкции со стороны «АвтоВАЗа» за то, что завысили цены на автомобили Lada. Об этом 21 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании.



По его словам, это были единичные случаи со стороны дилеров. Сама проверка началась в июне, после публикаций СМИ о необоснованном завышении цен на Lada Vesta NG. Что за коммерческие санкции были применены, в компании не уточнили, но отметили, что под ними понимаются не только штрафы.

Продажи Lada Vesta NG стартовали 9 июня 2023 года по всей России. Однако цены у ряда дилеров значительно отличались от рекомендованных «АвтоВАЗом». В начале июля цены были снижены после предупреждения «АвтоВАЗа», что компания прекратит поставки новой модели в салоны. Дилеры в свою очередь объяснили всплеск цен тем, что в машинах установлены сигнализация и шумоизоляция.