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    «АвтоВАЗ» применил коммерческие санкции к трем дилерам. Они завышали цены на Lada

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    7 комментариев

    Дилеры «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком» попали под коммерческие санкции со стороны «АвтоВАЗа» за то, что завысили цены на автомобили Lada. Об этом 21 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании.

    По его словам, это были единичные случаи со стороны дилеров. Сама проверка началась в июне, после публикаций СМИ о необоснованном завышении цен на Lada Vesta NG. Что за коммерческие санкции были применены, в компании не уточнили, но отметили, что под ними понимаются не только штрафы.

    Продажи Lada Vesta NG стартовали 9 июня 2023 года по всей России. Однако цены у ряда дилеров значительно отличались от рекомендованных «АвтоВАЗом». В начале июля цены были снижены после предупреждения «АвтоВАЗа», что компания прекратит поставки новой модели в салоны. Дилеры в свою очередь объяснили всплеск цен тем, что в машинах установлены сигнализация и шумоизоляция.

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    Комментарии 7

    Гость21 Июл 2023 в 10:51
    а к самому АвтоТазу будут какие то санкции что продают автохлам за безумные деньги?
    +1−0
    Pilat21 Июл 2023 в 10:50
    @Дилеры в свою очередь объяснили всплеск цен тем, что в машинах установлены сигнализация и шумоизоляция.@
    Ага, на 200 000 руб :-)))))
    +0−0
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