Их там нет. В Петербурге закончились почти все автомобили Lada

Фото: Николаев Сергей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Купить в Петербурге Lada по рекомендованной цене — миссия практически невыполнимая. Дилеры готовы на любые телодвижения, которые позволяют поднять ценник на товар почти вдвое — от установки дополнительного оборудования до перевода новых машин в разряд комиссионных. Объяснение одно: не хватает комплектующих, поэтому автомобилей мало — берите по той цене, по которой они пока еще есть.



В поисках автомобиля по рекомендованной цене «Фонтанка» дозвонилась даже до официальных дилеров в Тольятти. В принципе, сказали там, возможность заказать машину без лишних наворотов есть, но дожидаться ее придется несколько месяцев.

АВТОВАЗ неоднократно останавливал конвейеры, объясняя простой нехваткой нужных деталей. В очередной раз об остановке производства всех автомобилей Lada завод объявил в начале марта этого года (https://www.autonews.ru/news), но уже в том же месяце заявил, что начал выпуск автомобилей Vesta нового поколения, старт продаж намечается на конец мая. А пока дилеры крутятся ужом на сковороде и продают, что могут.

Остатки сладки Компания «Питер-Лада» позиционирует себя как крупнейший дилер новых автомобилей Lada в Петербурге. На сайте модельный ряд представлен семействами Granta, Vesta, Largus, Niva Travel и Niva Legend. На стартовой странице красуется еще и X-Ray по привлекательной цене — от 880 тысяч рублей. Но купить ее нельзя, объясняет менеджер отдела продаж Антон — автомобиль снят с производства. Завод их больше не производит, автомобиля нет в продаже, только бэушные. Видимо, не убрали еще эту информацию с сайта, объясняет сотрудник. (Забегая вперед, отметим — через пару часов информация про X-Ray с сайта пропала).

В наличии есть Vesta в кузове универсал, в красном и черном цвете. «Их сейчас завод тоже не производит, уже больше года, это остатки. Есть просто SW, есть SW Cross, три машины в наличии», — объясняет менеджер. Рекомендованная цена, обозначенная на сайте, — от 966 тысяч рублей. — Цена там не совсем актуальная: Vesta стоит 1 миллион 690, — предупреждает сотрудник. То есть дороже на 700 тысяч рублей, или в 1,7 раза. Разбег в ценнике объясняется тем, что на сайте указана цена на базовую комплектацию седана, а в наличии — уже не базовые версии. Оставить заявку и дождаться автомобиля без наворотов нельзя.

— Завод не выпускает Vesta, как я вам уже сказал, уже больше года. Сейчас планируется запуск обновленной Vesta, цен на них пока нет. Но, скорее всего, они будут стоить дороже миллиона — обновленные всегда дороже, чем прошлое поколение, — объясняет сотрудник. На сайте у дилера «Прагматика-Лада. Василеостровский» цены на новые Vesta в базовой комплектации с механической коробкой стартуют от 1,121 миллиона рублей. — Наверняка просто на сайте не обновили данные. Не могу такую машину найти — ни одного нового автомобиля нет. Есть только остатки — три машины на вариаторе, они стоят от 1,679 миллиона, — информирует Алексей, просмотрев данные по всем восьми салонам дилера.

За эти деньги доступна новая Vesta в кузове седан, белая, в максимальной комплектации «люкс-престиж» — с подогревом лобового стекла, камерой заднего вида, навигацией, подогревом задних сидений, руля и круиз-контролем. — Когда началась вся эта заварушка больше года назад, машины сняли с производства. Или могу предложить тестовую Vestа 2021 года выпуска с пробегом 28 тысяч километров, по стоимости она будет 1,498 тысячи, — перечисляет менеджер. Если отталкиваться от того, какие в продаже есть автомобили в принципе, картина не намного красочнее — в продаже есть пара автомобилей Largus, Niva по цене от 950 тысяч до 1,450 миллиона рублей, либо Granta на механике в кузове лифтбек, седан и универсал. «В кузове лифтбек совершенно спокойно в районе миллиона можно за наличный расчет купить в хорошей комплектации — с кондиционером, подогревом сидений, двумя подушками безопасности », — предлагает Алексей вариацию Granta, попутно сообщая, что седан можно найти по цене до миллиона.

Тем временем на сайте дилера цена на самый дорогой Granta лифтбек комфорт стартует от 956 тысяч рублей, из которых 110 тысяч — это дополнительные услуги: керамическое покрытие, тонировочная пленка, антикор и гидрофобное покрытие на стеклах. Цены на Granta седан на сайте начинаются от 692 тысяч рублей. Возможность купить Granta по рекомендованной цене открывается для покупателя при выполнении ряда условий: при кредите, при трейд-ине или если прийти за покупкой прямо сейчас. «Утром руководство дало информацию, что до конца месяца нам не хватает буквально несколько автомобилей, чтобы сделать план продаж. Если успеете до конца месяца, то приобретете гораздо дешевле, чем в начале июня. Цены у нас постоянно поднимаются на фоне дефицита», — подсказывает лайфхак менеджер. С пробегом — вдвое дороже Любопытно заглянуть в раздел «Автомобили с пробегом» на сайте «Питер-Лада»: Vesta с механической коробкой в кузове универсал и кукольным пробегом в десять километров здесь продают за 1,96 миллиона рублей, то есть вдвое дороже, чем рекомендованная цена на новое авто.

— Это по факту новый автомобиль. Поскольку их уже год не выпускают, остатки перемещают с разных складов, в том числе из Белоруссии, мы их реализуем не от завода, а от нашей компании. Их же проверяют, ездят на них, отсюда и пробег 10 километров, — объясняет менеджер Вадим. Трехлетняя гарантия завода-изготовителя на такую машину не распространяется. В момент продажи покупателю оформят страховку технического состояния сроком на год. «Это делается в любом сервисе, где ремонтируют машины, она страхуется на миллион рублей — на эту сумму можно будет сделать ремонт», — подсказывает менеджер. «Мы бы рады, но машин нет» У АВТОВАЗА сейчас 308 дилерских центров, 11 из них собственные, остальные — частные. Официальный дилер АВТОВАЗа в Тольятти СТО «Комсомольская» к производителю ближе всех, от него до завода всего 20 километров. Но даже там искать разнообразия моделей бессмысленно — дилер сидит на сухом пайке.

— Не нужна сигнализация и тонировка? Сейчас всё, что есть в наличии — машины с допоборудованием. Мы бы рады, но автомобилей нет в наличии, в мае завод на корпоративном отпуске, большой недокомплект — из-за санкций поставщики поменялись, — объясняет менеджер Михаил.

Новую Granta тольяттинский дилер может предложить от 692 тысяч рублей. Но такой ценник для тех, кто вступил в программу утилизации — сдал на завод автомобиль старше 8 лет или в плачевном состоянии, которым владел не менее года, и получил сертификат на скидку в 70 тысяч рублей. Если такой машины нет, рекомендованная цена на товарную Granta начинается от 735 тысяч рублей — это классик, без кондиционера. Цена на автомобиль с кондиционером, сигнализацией и тонировкой задней части стартует от 826 тысяч рублей. Новые поставки автомобилей, по крайней мере, тольяттинские дилеры ждут не раньше конца июля — начала августа.

«Позвоните нам, мы будем разбираться» Сайт завода-изготовителя рекомендует продавать Granta лифтбек с механической коробкой и кондиционером по цене от 879 тысяч рублей. Но купить машину напрямую на заводе невозможно. Продажи и предпродажное обслуживание возложены на официальную дилерскую сеть. Информация на нашем сайте — справочная: о наличии автомобилей, комплектации, цветовой гамме. Рыночную стоимость можно узнать у дилера. Если автомобиль дилер уже выкупил, он имеет право установить на него любое оборудование, какое посчитает нужным, объяснили в клиентской службе Lada. Это могут быть коврики, сигнализация, какие-то дополнительные опции, что увеличивает конечную стоимость машины. Выяснить, почему продажная стоимость автомобиля отличается от рекомендованной, можно: по запросу покупателя дилер должен предоставить полный список всего, что на машину было установлено, и указать стоимость каждого узла и агрегата.

— Если дилер не объясняет, из чего сложилась цена продажи, вы можете позвонить нам. В этом случае мы будем разбираться, — пообещали в службе клиентской поддержки. Приобрести машину без лишних «обвесов» можно, но делается это тоже у дилера.

— Составляется предварительный договор поставки на автомобиль с указанием цвета, модели и комплектации. Выбрать нужно будет из того, что доступно к заказу. В этом случае дилер без вашего согласия установить допоборудование не может, — объяснили в клиентском центре.



Подводные камни есть — дожидаться индивидуального заказа придется до четырех месяцев. Но и это еще не всё: если за этот период завод повысит цену, разницу придется доплачивать.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»