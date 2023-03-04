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    Lada Vesta возвращается. В салоны машины поступят в мае

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    Концерн АвтоВАЗ возобновил серийное производство автомобилей Lada Vesta. Примерно в мае машины пойдут по конвейеру и поступят в 300 дилерских центров, пишет 4 марта «Коммерсантъ».

    Раньше модели собирали на заводе в Ижевске, а теперь в Тольятти. В компании говорят, что после ухода Renault компания заменила в «Весте» более 200 деталей и агрегатов. У обновлённой версии немного изменился внешний вид — благодаря новым светодиодным фарам. Автомобиль будет штатно оснащаться двумя фронтальными подушками безопасности, парктрониками, системой ABS, сенсорной мультимедийной системой, кондиционером.

    Первые несколько месяцев автомобили будут комплектоваться 1,6-литровым двигателем в 90 л. с. с механической трансмиссией. Это тот мотор, который ставили на Largus и ставят на Granta. Сейчас идёт тестовая сборка машин с 16-клапанным двигателем мощностью 106 л. с.

    В начале февраля сообщалось, что автомобили Lada Vesta закончились в российских дилерских центрах, а новые поставки модели ожидаются в марте — апреле.

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