Lada Vesta возвращается. В салоны машины поступят в мае

Концерн АвтоВАЗ возобновил серийное производство автомобилей Lada Vesta. Примерно в мае машины пойдут по конвейеру и поступят в 300 дилерских центров, пишет 4 марта «Коммерсантъ».
Раньше модели собирали на заводе в Ижевске, а теперь в Тольятти. В компании говорят, что после ухода Renault компания заменила в «Весте» более 200 деталей и агрегатов. У обновлённой версии немного изменился внешний вид — благодаря новым светодиодным фарам. Автомобиль будет штатно оснащаться двумя фронтальными подушками безопасности, парктрониками, системой ABS, сенсорной мультимедийной системой, кондиционером.
Первые несколько месяцев автомобили будут комплектоваться 1,6-литровым двигателем в 90 л. с. с механической трансмиссией. Это тот мотор, который ставили на Largus и ставят на Granta. Сейчас идёт тестовая сборка машин с 16-клапанным двигателем мощностью 106 л. с.
В начале февраля сообщалось, что автомобили Lada Vesta закончились в российских дилерских центрах, а новые поставки модели ожидаются в марте — апреле.