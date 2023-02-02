В автосалонах России закончились Lada Vesta

Автомобили Lada Vesta в целом закончились в российских дилерских центрах, а новые поставки модели ожидаются в марте-апреле.
«Автомобилей Lada Vesta в дилерских центрах не осталось. Однако не исключаем, что в некоторых автосалонах могут быть единичные экземпляры», — сообщили 2 февраля РИА Новости в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».
Источник агентства в отрасли добавил, что весной 2022 года автомобили еще поступали для дальнейшей реализации, но последнее поступление было в июне прошедшего года.
Lada Vesta планировалось вернуть на конвейер весной 2023 года, заявлял президент российского автогиганта Максим Соколов.
Весной — в начале лета 2022 года «АвтоВАЗ» несколько раз приостанавливал производство из-за нехватки комплектующих, а продажи марки в июне обвалились более чем на 80%. Также в связи с боевыми действиями на Украине из России ушел Renault, а активы компании были переданы в государственную собственность. Но в Минпромторге подчеркивали, что, несмотря на это, вся линейка «Лад» будет сохранена. В начале июня прошлого года «АвтоВАЗ» возобновил производство с упрощенной Lada Granta. В середине июля на конвейер вернулась трехдверная Niva Legend, а через месяц — Niva Travel.