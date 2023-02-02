В автосалонах России закончились Lada Vesta

Автомобили Lada Vesta в целом закончились в российских дилерских центрах, а новые поставки модели ожидаются в марте-апреле.

«Автомобилей Lada Vesta в дилерских центрах не осталось. Однако не исключаем, что в некоторых автосалонах могут быть единичные экземпляры», — сообщили 2 февраля РИА Новости в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Источник агентства в отрасли добавил, что весной 2022 года автомобили еще поступали для дальнейшей реализации, но последнее поступление было в июне прошедшего года.

Lada Vesta планировалось вернуть на конвейер весной 2023 года, заявлял президент российского автогиганта Максим Соколов.

