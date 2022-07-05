Продажи «АвтоВАЗа» ожидаемо упали более чем на 80%, но в статистике есть сюрпризы

В июне «АвтоВАЗ» продал 7,5 тысяч машин — на 81,3% меньше, чем в тот же месяц прошлого года. При этом по отношению к маю 2021-го продажи, напротив, выросли на 24,5%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление президента компании Максима Соколова «Иннопром-2022» во вторник, 5 июля.



После начала спецоперации на Украине «АвтоВАЗ» из-за дефицита комплектующих был вынужден несколько недель подряд уходить в простой, а также перенести корпоративный отпуск на апрель вместо июля-августа и перейти на четырехдневную рабочую неделю.

