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    Долгое начало июня. «АвтоВАЗ» вновь продлил простой после обещания возобновить производство

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    11 комментариев

    Производство на «АвтоВАЗе», которое обещали наконец возобновить в начале июня, не запустят еще неделю. Это будет уже шестая неделя простоя с начала мая.

    Из-за отсутствия комплектующих простой на «АвтоВАЗе» продлен на неделю, с 6 по 10 июня, сообщает 2 июня ТАСС со ссылкой на профсоюзную организацию предприятия. Отдельным категориям работников выплатят компенсации в размере двух третей средней заработной платы. На текущей неделе, с 30 мая по 3 июня, как и на протяжении всего мая, производство тоже простаивает из-за дефицита компонентов. Ранее по этой же причине «АвтоВАЗ» перенес корпоративный отпуск с лета на апрель.

    Новый глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов во время представления коллективу предприятия 24 мая заявил, что возобновить производство планируется в начале июня. С 6 июня компания должна была перейти на четырехдневную рабочую неделю.

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    Комментарии (11)

    Leo64
    А говорил, "что возобновить производство планируется в начале июня". Забыл, видимо, что экономика уже не плановая, а рыночная, и "по плану" она идти не может.
    karbofos
    Да, что-то не видно комментариев смольнинских подвесов о том, что скоро начнут выпускаться великое множество классных отечественных автомобилей.

    Без АБС, ГУР, стеклоподъемников, по нормам Евро-0.
    James Cook
    До сентября наверняка
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