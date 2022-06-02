Долгое начало июня. «АвтоВАЗ» вновь продлил простой после обещания возобновить производство

Производство на «АвтоВАЗе», которое обещали наконец возобновить в начале июня, не запустят еще неделю. Это будет уже шестая неделя простоя с начала мая.
Из-за отсутствия комплектующих простой на «АвтоВАЗе» продлен на неделю, с 6 по 10 июня, сообщает 2 июня ТАСС со ссылкой на профсоюзную организацию предприятия. Отдельным категориям работников выплатят компенсации в размере двух третей средней заработной платы. На текущей неделе, с 30 мая по 3 июня, как и на протяжении всего мая, производство тоже простаивает из-за дефицита компонентов. Ранее по этой же причине «АвтоВАЗ» перенес корпоративный отпуск с лета на апрель.
Новый глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов во время представления коллективу предприятия 24 мая заявил, что возобновить производство планируется в начале июня. С 6 июня компания должна была перейти на четырехдневную рабочую неделю.