РБК: Дилеры снизили цены на новые LADA Vesta после предупреждения «АвтоВАЗа»

Цены на новую Lada Vesta NG снижены до заводских. Этому поспособствовал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, который предупредил дилеров, что компания прекратит поставки новой модели в салоны, если цены на них будут превышать заводские, пишет 10 июля РБК.
Дилеры объясняли всплеск цен на автомобили установкой дополнительных опций, таких, как, например, сигнализация и дополнительная шумоизоляция. Сейчас салоны подтвердили, что даже самые дешевые Lada Vesta укомплектованы базовыми опциями: кондиционер, две подушки безопасности и ABS.
Цена при этом соответствует той, что рекомендовали в «АвтоВАЗе», а некоторые продавцы готовы сделать скидку в 30 тысяч рублей, что дешевле официальной рекомендованной стоимости. На сайте «АвтоВАЗа» указана цена в 1 239 900 рублей.
В самой компании говорят о том, что июнь стал самым коммерчески успешным месяцем в 2023 году. Так, в первый месяц лета официальные дилеры Lada продали 27 839 автомобилей. По сравнению с июнем прошлого года продажи выросли на 272%.