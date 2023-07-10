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    РБК: Дилеры снизили цены на новые LADA Vesta после предупреждения «АвтоВАЗа»

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    Цены на новую Lada Vesta NG снижены до заводских. Этому поспособствовал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, который предупредил дилеров, что компания прекратит поставки новой модели в салоны, если цены на них будут превышать заводские, пишет 10 июля РБК.

    Дилеры объясняли всплеск цен на автомобили установкой дополнительных опций, таких, как, например, сигнализация и дополнительная шумоизоляция. Сейчас салоны подтвердили, что даже самые дешевые Lada Vesta укомплектованы базовыми опциями: кондиционер, две подушки безопасности и ABS.

    Цена при этом соответствует той, что рекомендовали в «АвтоВАЗе», а некоторые продавцы готовы сделать скидку в 30 тысяч рублей, что дешевле официальной рекомендованной стоимости. На сайте «АвтоВАЗа» указана цена в 1 239 900 рублей.

    В самой компании говорят о том, что июнь стал самым коммерчески успешным месяцем в 2023 году. Так, в первый месяц лета официальные дилеры Lada продали 27 839 автомобилей. По сравнению с июнем прошлого года продажи выросли на 272%.

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