РБК: Дилеры снизили цены на новые LADA Vesta после предупреждения «АвтоВАЗа»

Цены на новую Lada Vesta NG снижены до заводских. Этому поспособствовал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, который предупредил дилеров, что компания прекратит поставки новой модели в салоны, если цены на них будут превышать заводские, пишет 10 июля РБК.



Дилеры объясняли всплеск цен на автомобили установкой дополнительных опций, таких, как, например, сигнализация и дополнительная шумоизоляция. Сейчас салоны подтвердили, что даже самые дешевые Lada Vesta укомплектованы базовыми опциями: кондиционер, две подушки безопасности и ABS.

