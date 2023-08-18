Юноша прикатил девушку в ДТП на Гаккелевской. Он без прав, она в детской больнице

Несовершеннолетняя девушка пострадала в результате ДТП в Приморском районе Петербурга минувшим вечером. Подробности стали известны «Фонтанке» 18 августа.
ДТП произошло 17 августа в 20:40 у дома 22, корпус 1, по Гаккелевской улице, у пересечения с Богатырским проспектом. 18-летний парень, живущий в одном из соседних домов, катался на чужой «Хонде Аккорд» с 17-летней девушкой. Подъезжая к Богатырскому, он при перестроении задел «Шевроле Тахо», и тот врезался в остановившуюся у края проезжей части «Тойоту Аллион». Серьёзные травмы получила девушка из «Хонды». Её госпитализировали в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и подозрением на переломы.
Юноша, по данным ФИС ГИБДД, не имеет права управления транспортным средством (как и парень из Киришей, который устроил аварию с семью пострадавшими). За это на него составили соответствующий административный протокол (по статье 12.7, часть 1, КоАП РФ). «Аккорд» помещён на спецстоянку.