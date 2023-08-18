    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, с-в

    772мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.75eur102.18

    Юноша прикатил девушку в ДТП на Гаккелевской. Он без прав, она в детской больнице

    1243
    7 комментариев

    Несовершеннолетняя девушка пострадала в результате ДТП в Приморском районе Петербурга минувшим вечером. Подробности стали известны «Фонтанке» 18 августа.

    ДТП произошло 17 августа в 20:40 у дома 22, корпус 1, по Гаккелевской улице, у пересечения с Богатырским проспектом. 18-летний парень, живущий в одном из соседних домов, катался на чужой «Хонде Аккорд» с 17-летней девушкой. Подъезжая к Богатырскому, он при перестроении задел «Шевроле Тахо», и тот врезался в остановившуюся у края проезжей части «Тойоту Аллион». Серьёзные травмы получила девушка из «Хонды». Её госпитализировали в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и подозрением на переломы.

    Юноша, по данным ФИС ГИБДД, не имеет права управления транспортным средством (как и парень из Киришей, который устроил аварию с семью пострадавшими). За это на него составили соответствующий административный протокол (по статье 12.7, часть 1, КоАП РФ). «Аккорд» помещён на спецстоянку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с несовершеннолетнимиДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    houspi18 Авг 2023 в 13:26
    Таху жалко.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close