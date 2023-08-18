Метростроевец, несмотря на «Удар», задержал подозреваемого в хищении пожарных гидрантов в Петербурге

Следователь Приморского УМВД возбудил уголовное дело по статье «Разбой» после задержания мужчины в парадной дома. Один из жильцов плакал и удерживал его на месте преступления.



Наряд на Долгоозерную улицу, 33, корпус 1, вызвал местный житель 15 августа около половины шестого утра, стало известно «Фонтанке» 18 августа. На месте сотрудники нашли 39-летнего сотрудника «Метростроя Северной столицы», который удерживал 49-летнего мужчину. По предварительной информации, метростроевец рассказал, что проснулся от шума в парадной и увидел мужчину, который что-то делал у пожарных ящиков. На вопрос, что он там забыл, гость выстрелил в метростроевца из газового пистолета. Несмотря на слезящиеся глаза, местный житель удерживал подозреваемого до приезда полиции.

