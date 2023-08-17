В Москве арестован таксист, заказавший убийство бывшего начальника и его семьи

В Москве под стражу определили работника службы такси, которому вменяют приготовление к убийству по найму. Планы сорвал потенциальный киллер.
Об аресте Александра Ланского 17 августа сообщают московские суды общей юрисдикции. По данным следствия, расправу над бывшим работодателем, у которого некоторое время работал личным водителем, он замыслил в июле и приступил к реализации плана.
По задумке исполнитель должен был проникнуть в дом, убить хозяина, его семью и похитить деньги и ценности. Кандидат был найден, часть похищенного ему было предложено оставить себе в качестве оплаты.
Потенциальный исполнитель подвел и раскрыл замысел полиции. В Следственном комитете его называют неустановленным лицом.
Дальнейшие приготовления шли уже под контролем силовиков. От таксиста получили описание главной жертвы, его образа жизни, маршрута и часть денег.
«Вскоре после инсценировки преступления в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий обвиняемый был задержан», — сообщили в прокуратуре Москвы. Вину он признал и рассказал о «длительном чувстве неприязни».
Ланской арестован до 16 октября.