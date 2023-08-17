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    В Москве арестован таксист, заказавший убийство бывшего начальника и его семьи

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    8 комментариев

    В Москве под стражу определили работника службы такси, которому вменяют приготовление к убийству по найму. Планы сорвал потенциальный киллер.

    Об аресте Александра Ланского 17 августа сообщают московские суды общей юрисдикции. По данным следствия, расправу над бывшим работодателем, у которого некоторое время работал личным водителем, он замыслил в июле и приступил к реализации плана.

    По задумке исполнитель должен был проникнуть в дом, убить хозяина, его семью и похитить деньги и ценности. Кандидат был найден, часть похищенного ему было предложено оставить себе в качестве оплаты.

    Потенциальный исполнитель подвел и раскрыл замысел полиции. В Следственном комитете его называют неустановленным лицом.

    Дальнейшие приготовления шли уже под контролем силовиков. От таксиста получили описание главной жертвы, его образа жизни, маршрута и часть денег.

    «Вскоре после инсценировки преступления в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий обвиняемый был задержан», — сообщили в прокуратуре Москвы. Вину он признал и рассказал о «длительном чувстве неприязни».

    Ланской арестован до 16 октября.

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    Комментарии 8

    Гоша Белградский17 Авг 2023 в 23:07
    А дело произошло на "Софийке", то есть, самой крупной в городе овощебазе. Оцепили и начали "шмонать" все ангары и автомобили. Кто-то, может конечно, и ушёл, но вообще-то база находится за высоким забором, так что, вряд ли.

    Самое интересное заключается в другом - понятное дело, напряглись те, у кого проблемы с миграционным законодательством. Один даже предъявил фальшивые документы, за что сразу был отвезён в участок. Те же, у кого уже был получен российский паспорт, были спокойны и уверены в себе - дескать, "зачем ругаешься насяльника?" . И были крайне удивлены, когда их тоже стали грузить в автобусы и повезли в военкомат. Наверное, решили, что сразу отправят на фронт, но "обошлось" - "всего лишь" поставили на учёт. Но, если что - теперь пойдут равшаны с джамшутами наравне с другими россиянами защищать свою новую Родину. И это будет правильно....
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