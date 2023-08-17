В Москве арестован таксист, заказавший убийство бывшего начальника и его семьи

В Москве под стражу определили работника службы такси, которому вменяют приготовление к убийству по найму. Планы сорвал потенциальный киллер.



Об аресте Александра Ланского 17 августа сообщают московские суды общей юрисдикции. По данным следствия, расправу над бывшим работодателем, у которого некоторое время работал личным водителем, он замыслил в июле и приступил к реализации плана.

По задумке исполнитель должен был проникнуть в дом, убить хозяина, его семью и похитить деньги и ценности. Кандидат был найден, часть похищенного ему было предложено оставить себе в качестве оплаты.