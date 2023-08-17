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    Лукашенко рассказал, как Белоруссия может вступить в конфликт на Украине

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    Белоруссия не вступит в боевые действия на Украине, если украинцы не пересекут белорусскую границу. Об этом в четверг, 17 августа, заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко, передает ТАСС.

    Он сказал, что «если вы, украинцы не переступите нашу границу, мы никогда не будем» участвовать в этом конфликте. Однако Лукашенко добавил, что Белоруссия все равно будет помогать России.

    «Вам 55 стран помогают, а России, вот так открыто, только Белоруссия», — сказал белорусский лидер.

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    БелоруссияУкраинаАлександр Лукашенко
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    Комментарии 5

    Гость17 Авг 2023 в 19:58
    Ищет казус белли?
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