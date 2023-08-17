Лукашенко рассказал, как Белоруссия может вступить в конфликт на Украине

Белоруссия не вступит в боевые действия на Украине, если украинцы не пересекут белорусскую границу. Об этом в четверг, 17 августа, заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко, передает ТАСС.

Он сказал, что «если вы, украинцы не переступите нашу границу, мы никогда не будем» участвовать в этом конфликте. Однако Лукашенко добавил, что Белоруссия все равно будет помогать России.



«Вам 55 стран помогают, а России, вот так открыто, только Белоруссия», — сказал белорусский лидер.