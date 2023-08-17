В суд через МФЦ. Объясняем, как теперь можно подать иск

У жителей всех российских регионов появилась возможность подать исковое заявление в суд через многофункциональные центры (МФЦ), сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
РАПСИ публикует инфографику, которая подробно объясняет процесс обращения в суд через МФЦ шаг за шагом. Документы можно подать в виде «электронного образа», то есть отсканировать.
Доступ в систему «Электронное правосудие» предоставляется гражданам в личном кабинете ГАС «Правосудие». Личный кабинет создается автоматически при первом обращении.
Важное уточнение — в МФЦ нужно прийти с уже подготовленными документами для подачи иска. Сотрудники МФЦ могут помочь с подачей документов технически, но не смогут дать юридическую консультацию по составлению иска.