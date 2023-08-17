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    В суд через МФЦ. Объясняем, как теперь можно подать иск

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    У жителей всех российских регионов появилась возможность подать исковое заявление в суд через многофункциональные центры (МФЦ), сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

    РАПСИ публикует инфографику, которая подробно объясняет процесс обращения в суд через МФЦ шаг за шагом. Документы можно подать в виде «электронного образа», то есть отсканировать.

    Фото: РАПСИ
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    Доступ в систему «Электронное правосудие» предоставляется гражданам в личном кабинете ГАС «Правосудие». Личный кабинет создается автоматически при первом обращении.

    Важное уточнение — в МФЦ нужно прийти с уже подготовленными документами для подачи иска. Сотрудники МФЦ могут помочь с подачей документов технически, но не смогут дать юридическую консультацию по составлению иска.

    Фото: РАПСИ

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