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    «30 людям в 30 раз дешевле». Яхтсмен из Петербурга вместе с командой в складчину восстанавливают яхту

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    — В Европе некоторые марины бесплатно швартуют деревянные лодки и бесплатно поднимают их на берег, потому что понимают, сколько стоит содержание. Не считая, что это украшение. <...> Вот это понимание нужно донести до людей, которые принимают решения здесь, — рассуждает капитан яхты Михаил Лепешкин.

    Вместе с общественной парусной командой он в складчину восстанавливает крейсерскую парусную яхту «Орион». Ее построили в Польше в 1975 году, с тех пор она побывала в руках лучших яхтсменов Петербурга, но в 2013 году встала на берег. Владельцы выставили ее на продажу за 3 миллиона рублей, но покупателей так и не нашлось.

    В руки общественной парусной команды и капитана Михаила Лепешкина она попала в 2020 году в плачевном состоянии. На то, чтобы залатать самые «больные» места, общими силами команда потратила около двух миллионов рублей.

    Лодку удалось вернуть к жизни, она уже три года участвует в соревнованиях и занимает первые места. От заветной мечты о кругосветном плавании, ради которой подобные лодки и создавались, команду отделяет лишь капитальный ремонт лодки, который, по самым скромным подсчетам, обойдется в 5 миллионов рублей. Но у яхтсменов есть проблемы, которые могут поставить на их мечте крест.

    Подробности — в нашем видеосюжете.

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