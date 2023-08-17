«30 людям в 30 раз дешевле». Яхтсмен из Петербурга вместе с командой в складчину восстанавливают яхту

— В Европе некоторые марины бесплатно швартуют деревянные лодки и бесплатно поднимают их на берег, потому что понимают, сколько стоит содержание. Не считая, что это украшение. <...> Вот это понимание нужно донести до людей, которые принимают решения здесь, — рассуждает капитан яхты Михаил Лепешкин.
Вместе с общественной парусной командой он в складчину восстанавливает крейсерскую парусную яхту «Орион». Ее построили в Польше в
В руки общественной парусной команды и капитана Михаила Лепешкина она попала в
Лодку удалось вернуть к жизни, она уже три года участвует в соревнованиях и занимает первые места. От заветной мечты о кругосветном плавании, ради которой подобные лодки и создавались, команду отделяет лишь капитальный ремонт лодки, который, по самым скромным подсчетам, обойдется в
Подробности — в нашем видеосюжете.