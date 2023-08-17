«30 людям в 30 раз дешевле». Яхтсмен из Петербурга вместе с командой в складчину восстанавливают яхту

— В Европе некоторые марины бесплатно швартуют деревянные лодки и бесплатно поднимают их на берег, потому что понимают, сколько стоит содержание. Не считая, что это украшение. <...> Вот это понимание нужно донести до людей, которые принимают решения здесь, — рассуждает капитан яхты Михаил Лепешкин.

Вместе с общественной парусной командой он в складчину восстанавливает крейсерскую парусную яхту «Орион». Ее построили в Польше в 1975 году , с тех пор она побывала в руках лучших яхтсменов Петербурга, но в 2013 году встала на берег. Владельцы выставили ее на продажу за 3 миллиона рублей, но покупателей так и не нашлось.

В руки общественной парусной команды и капитана Михаила Лепешкина она попала в 2020 году в плачевном состоянии. На то, чтобы залатать самые «больные» места, общими силами команда потратила около двух миллионов рублей.