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    Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию

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    Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию, а также обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями. Об этом в четверг, 17 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

    Как говорится в публикации, прежде всего будет ускорен перевод бизнес-активов в ключевых секторах и отраслях экономики, в том числе за счет перерегистрации иностранных компаний в специальных административных районах.

    Мероприятие будет проводиться при участии «ведущих общественных объединений предпринимателей».

    Срок реализации поручения — 30 ноября. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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