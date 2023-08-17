Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию, а также обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями. Об этом в четверг, 17 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

Как говорится в публикации, прежде всего будет ускорен перевод бизнес-активов в ключевых секторах и отраслях экономики, в том числе за счет перерегистрации иностранных компаний в специальных административных районах.



Мероприятие будет проводиться при участии «ведущих общественных объединений предпринимателей».



Срок реализации поручения — 30 ноября. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.