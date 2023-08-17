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    Тор устроил дискотеку. Посмотрите на главную петербургскую «грозу года»

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    Фото: Дарина Соболь / «АстроФотоБолото»
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    Ночью многих петербуржцев встревожил гром — буря действительно была солидная. Зато выглядела она завораживающе: из-за домов к тучам будто тянулись огромные неоновые деревья-молнии.

    «Главную грозу года» 17 августа показывают сообщество «Астрофотоболото» и пресс-служба Лахта Центра. Молнии разрезали небо, светились то синим, то фиолетовым, а сопровождалось это мощными ударами грома — настоящая небесная светомузыка.

    Lakhta Center / Лахта Центр

    Как рассказывала «Фонтанка», жители Петербурга и Ленобласти массово сообщали о грозе в полицию, приняв ее за взрывы.

    Фото: Дарина Соболь / «АстроФотоБолото»

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