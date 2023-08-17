Жители Петербурга и Ленобласти массово заявляли в полицию на грозу, приняв ее за взрывы

Ночная гроза, кажется, сильно напугала некоторых жителей Петербурга и Ленобласти. Увидев в небе зарницу и отдаленные раскаты грома, они принялись звонить в экстренные службы.

Так, по данным «Фонтанки», во втором часу ночи 17 августа в полицию поступило сообщение от жительницы дома на улице Доблести. Гражданка заявила, что видит в небе вспышки. На место был направлен наряд, который увидел в чернеющих небесах начинающуюся грозу и убедился, что посторонних вспышек нет.

Житель деревни Борисово в Приозерском районе тоже наблюдал «очень странные дела» и решил о них сообщить. Тревожный обитатель Гатчины доложил о вспышках и о расположенном рядом нефтепроводе. Мужчина из поселка городского типа Дружная Горка также на всякий случай доложил о всполохах по телефону. Женщина из Сяськелево даже засекла частоту вспышек и доложила полиции, что небо озаряется каждые две минуты. Судя по всему, страшнее всего этой ночью было жителям Гатчинского района, они оставили более десятка сообщений о подозрительных беззвучных вспышках в небе. Но были и заявители из других районов, например из Луги.