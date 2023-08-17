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    Жители Петербурга и Ленобласти массово заявляли в полицию на грозу, приняв ее за взрывы

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    Ночная гроза, кажется, сильно напугала некоторых жителей Петербурга и Ленобласти. Увидев в небе зарницу и отдаленные раскаты грома, они принялись звонить в экстренные службы.

    Так, по данным «Фонтанки», во втором часу ночи 17 августа в полицию поступило сообщение от жительницы дома на улице Доблести. Гражданка заявила, что видит в небе вспышки. На место был направлен наряд, который увидел в чернеющих небесах начинающуюся грозу и убедился, что посторонних вспышек нет.

    Житель деревни Борисово в Приозерском районе тоже наблюдал «очень странные дела» и решил о них сообщить. Тревожный обитатель Гатчины доложил о вспышках и о расположенном рядом нефтепроводе. Мужчина из поселка городского типа Дружная Горка также на всякий случай доложил о всполохах по телефону. Женщина из Сяськелево даже засекла частоту вспышек и доложила полиции, что небо озаряется каждые две минуты. Судя по всему, страшнее всего этой ночью было жителям Гатчинского района, они оставили более десятка сообщений о подозрительных беззвучных вспышках в небе. Но были и заявители из других районов, например из Луги.

    Читатели «Фонтанки» тоже беспокоились. «На севере Ленинградской Области, в районе Токсово, видны вспышки на небе и слышен отдаленный грохот. Предположительное направление южное. То ли гроза, то ли что — непонятно», — такие сообщения приходили на почту редакции ночью.

    В последний раз массовые сообщения провоцировало одновременное появление в небе Венеры и Юпитера.

    © Фонтанка.Ру
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    Комментарии 82

    Гость17 Авг 2023 в 11:24
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