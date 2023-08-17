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    Ночная гроза даст о себе знать и днем, над Петербургом холодный фронт

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    Холодный фронт пересекает Петербург с северо-запада на юго-восток. Он несет кратковременные дожди, а кому-то и грозы.

    По данным Гидрометцентра, днем 17 августа в городе до +26, ветер умеренный, местами возможен дождь.

    Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет, что грозы, вероятней всего, все же обойдут город стороной и пройдут где-то в Ленобласти.

    Минувшей ночью над городом разразилась сильная гроза. Петербуржцы из числа читателей «Фонтанки» описывают ее так: «Удар грома был такой силы и внезапности, что я думал, на скорости ударилась фура с рельсами об асфальт».

    Автор: Читатель «Фонтанки» Артем

    Пока одни подпрыгивали от неожиданности в постелях, другие наслаждались разгулом стихии и захотели поделиться увиденным с городом. Видео выше прислал в редакцию житель Петербурга Артем.

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