Ночная гроза даст о себе знать и днем, над Петербургом холодный фронт

Холодный фронт пересекает Петербург с северо-запада на юго-восток. Он несет кратковременные дожди, а кому-то и грозы.

По данным Гидрометцентра, днем 17 августа в городе до +26, ветер умеренный, местами возможен дождь.

Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет, что грозы, вероятней всего, все же обойдут город стороной и пройдут где-то в Ленобласти.

Минувшей ночью над городом разразилась сильная гроза. Петербуржцы из числа читателей «Фонтанки» описывают ее так: «Удар грома был такой силы и внезапности, что я думал, на скорости ударилась фура с рельсами об асфальт».