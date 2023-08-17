В Екатеринбурге загорелась строящаяся «УГМК-Арена»

В центре Екатеринбурга, на месте снесенной башни телецентра, загорелась строящаяся ледовая «УГМК-Арена», сообщает 17 августа ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сообщение о возгорании поступило в спасательную службу в 12:43 по местному времени. До прибытия пожарных 200 человек персонала самостоятельно покинули горящую арену.
Оказалось, что на 6-м этаже на площади 10 квадратных метров вспыхнули лакокрасочные материалы и утеплитель.
E1.ru
В 13:35 по местному времени (11:35 мск) открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работали 13 единиц спецтехники и 47 спасателей.
В разговоре с екатеринбургским порталом Е1.RU директор АО «Ледовой арены» Данил Крицкий рассказал, что ущерб от пожара незначительный. На данный момент специалисты арены вместе с пожарными устанавливают обстоятельства произошедшего. Предварительная причина пожара — нарушение работниками подрядной организации требований по безопасности при строительстве.
«УГМК-Арена» — новая многофункциональная ледовая арена в Екатеринбурге, которая строится на месте снесенной недостроенной телебашни. Ее строительство началось в 2019 году и планировалось завершить все работы к 2023 году, чтобы успеть к летней Универсиаде в Екатеринбурге и отметить 300-летие города. Но планы были изменены, и новая дата завершения строительства назначена на декабрь 2024 года.