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    «Ведомости»: в РФ решили пока не ужесточать валютный контроль

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    18 комментариев

    В России решили пока не ужесточать валютный контроль — экспортеры добровольно согласились увеличить продажи валютной выручки, пишут «Ведомости» в ночь на 17 августа.

    Издание ссылается на информацию нескольких источников, «близких к кабмину». По данным «Ведомостей», правительству удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока ограничатся мониторингом.

    Сообщается, что об этом договорились на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. В последние два дня в правительстве «обсуждали ситуацию с крупнейшими компаниями, настаивая на неприемлемости невозврата экспортных доходов в страну». Причем речь не о нефти — как пишут «Ведомости», «игнорировали возврат доходов в страну главным образом производители удобрений».

    Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки. Если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, подчеркнул один из источников «Ведомостей».

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    Валютный контрольПутинЭльвира Набиуллина
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    Комментарии 18

    Свободу Лёхе!17 Авг 2023 в 01:32
    Друзья, господа, товарищи.. - Уже 0,5? - Господи, погоди не мешай, дай выдохнуть! - Чтобы что-то сказать? - Да! - Что? - Господи, мне начинает уже нравится этот.. тандем - Набиуллина-Мишустин! - Чем? - В условиях, где, извиняюсь, не знаю как по-французски, они.. - Не произнести? - Не такой же я ханжа, они.. - творят чудеса! ) - Как думаешь, чем им угрожают? - Господи, это очевидно - уничтожением не только их! - Как же их спасти? - Надо ли, ведь, говорят, тоже воровали они? - Неужели жалко их тебе? - Жалко и не жалко! - Почему не жалко? - Воровали! - Почему жалко? - Увлеклись, наверное, а.. обратного Пути - нет! Остаётся им применять то, самое худшее(!), чему они научились - обворовывать население, собственно Банде от них только это и нужно! ) - А.., ты, типа, такой.. - Шериф? ) - Господи, тысячу раз с Тобой мы это проходили, хорош дразнить! ) - Они - заложники? - Да, надо как-то их спасать.. - Варианты? - Наблюдаем поведение..) - 0,4? - Господи, может я старею?..)-Не заметил! )-Ещё..)
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