«Ведомости»: в РФ решили пока не ужесточать валютный контроль

В России решили пока не ужесточать валютный контроль — экспортеры добровольно согласились увеличить продажи валютной выручки, пишут «Ведомости» в ночь на 17 августа.



Издание ссылается на информацию нескольких источников, «близких к кабмину». По данным «Ведомостей», правительству удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока ограничатся мониторингом.



Сообщается, что об этом договорились на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. В последние два дня в правительстве «обсуждали ситуацию с крупнейшими компаниями, настаивая на неприемлемости невозврата экспортных доходов в страну». Причем речь не о нефти — как пишут «Ведомости», «игнорировали возврат доходов в страну главным образом производители удобрений».

