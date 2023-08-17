Госслужащим из новых регионов РФ зачтут предыдущий стаж работы — даже на Украине

Госслужащим из новых регионов, получившим гражданство России, будут учитывать аналогичный стаж, который они приобрели в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областях и на Украине.

Соответствующий указ, который подписал президент России Владимир Путин, опубликован на официальном портале правовой информации.



Указ касается депутатов, судей, дипломатических работников, сотрудников прокуратуры и других занимающих государственные должности.

В документе уточняется, что в стаже не будут учитывать срок службы в формированиях, которые признаны в РФ террористическими, периоды членства в экстремистских организациях, участия в противоправных действиях против ЛНР и ДНР и в боевых действиях против России.