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    Госслужащим из новых регионов РФ зачтут предыдущий стаж работы — даже на Украине

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    Госслужащим из новых регионов, получившим гражданство России, будут учитывать аналогичный стаж, который они приобрели в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областях и на Украине.

    Соответствующий указ, который подписал президент России Владимир Путин, опубликован на официальном портале правовой информации.

    Указ касается депутатов, судей, дипломатических работников, сотрудников прокуратуры и других занимающих государственные должности.

    В документе уточняется, что в стаже не будут учитывать срок службы в формированиях, которые признаны в РФ террористическими, периоды членства в экстремистских организациях, участия в противоправных действиях против ЛНР и ДНР и в боевых действиях против России.

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