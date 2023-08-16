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    Суд в Петербурге оценил фото ростовой куклы Ждуна в полсотни тысяч рублей

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    Правообладатель образа Ждуна отсудил деньги за фото ростовой куклы, опубликованное в интернете. Октябрьский райсуд Петербурга оценил такое нарушение в 50 тысяч рублей.

    ООО «Си Ди Лэнд контакт» подавало иск к администратору домена сайта, сообщает 16 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. На сайте было изображение ростовой куклы в виде Ждуна — для аниматоров. Правообладатель согласия на такое не давал, поэтому претензии суд счел обоснованными.

    С администратора взыскали также почти две тысячи рублей за прочие расходы.

    Ранее компания проиграла дело против «ВКонтакте» — вопросы возникли к стикерам со Ждуном. Три инстанции сочли стикеры пародией, и тогда правообладатель обратился в Верховный суд.

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