Суд в Петербурге оценил фото ростовой куклы Ждуна в полсотни тысяч рублей

Правообладатель образа Ждуна отсудил деньги за фото ростовой куклы, опубликованное в интернете. Октябрьский райсуд Петербурга оценил такое нарушение в 50 тысяч рублей.



ООО «Си Ди Лэнд контакт» подавало иск к администратору домена сайта, сообщает 16 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. На сайте было изображение ростовой куклы в виде Ждуна — для аниматоров. Правообладатель согласия на такое не давал, поэтому претензии суд счел обоснованными.

С администратора взыскали также почти две тысячи рублей за прочие расходы.