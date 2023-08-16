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    В Эстонии хотят лишить права голоса россиян, живущих в стране

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    Граждан России и Белоруссии, живущих в Эстонии, собираются лишить права голосовать на выборах в органы местного самоуправления. Соответствующий законопроект подготовило министерство юстиции Эстонии, сообщает 16 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на местные СМИ. Сейчас голосовать могут все совершеннолетние лица, проживающие в стране, независимо от их гражданства.

    В документе указывается, что Эстония не способна оградить иностранных граждан от влияния на их государство, а Конституция России обязывает каждого россиянина защищать Отечество. Более того, отмечается в тексте, зафиксированы случаи, когда постоянно проживающие в Эстонии россияне получали мобилизационные повестки из РФ.

    В Эстонии, по данным местных властей, насчитывается около 67 тысяч человек с российским гражданством, и у них была возможность отказаться от этого гражданства.

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