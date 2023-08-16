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    Массовое ДТП перекрыло трассу «Сортавала» у КАД. Московское шоссе тоже стоит

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    Две рекордные пробки зафиксировал «Яндекс» утром 16 августа на въездах в Петербург с юга и севера. Московское шоссе стоит на участке около 7,5 километра от Колпинского шоссе до 3-го Бадаевского проезда. Новоприозерское шоссе (трасса «Сортавала») — на 8-километровом участке от АЗС почти до пересечения с КАД. На обеих магистралях отмечены ДТП.

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    На трассе «Сортавала» произошла массовая авария. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7:40 на 1-м километре дороги в направлении Петербурга столкнулись грузовик и три легковые машины. К счастью, обошлось без пострадавших.

    В целом загруженность дорог Петербурга в начале десятого составляет обычные для этого времени в среду 3 балла.

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