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    Кино

    «Возвращение мамонтенка» и российский аналог «Тачек» с политиками — на какие мультфильмы просят денег у «Фонда кино»

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    2 комментария

    Анимационный питчинг «Фонда кино» представил полтора десятка новых анимационных национальных фильмов, которые хотят снимать компании, а также пятерку лент, претендующих на дофинансирование. Очная защита проектов состоялась в Москве 15 августа.

    Среди новых заявленных лент, например, продолжение знаменитого советского мультфильма «Мама для мамонтенка». Этот новый проект студии «Базелевс» получил название «Возвращение мамонтенка». Что характерно, маму будут искать ту же самую, но к той поре она уже станет бабушкой — так что искать ее будет внучек. И не откуда-нибудь, а из Африки. Картину режиссер Антон Верещагин планирует выпустить в 3D-варианте в 2026 году. Бюджет проекта, по данным «Бюллетеня прокатчика», — 550 миллионов рублей.

    Любителей мультфильма «Тачки» если не заинтересует, то хотя бы озадачит новый проект ООО «Гром» под рабочим названием «Копейка». К проекту — в финансовом плане — хотят привлечь автомобильные компании: главными героями станут отечественные машины. Причем не только их, но и политиков — звучали имена Геннадия Зюганова, Сергея Шойгу, Михаила Мишустина, и даже Владимира Путина. Причем некоторые, со слов авторов проекта, уже согласились на небольшие роли.

    ООО «КиноАтис» хочет снять мультфильм «Кощей. Тайна живой воды» — сиквел мультфильма «Кощей. Похититель невест», который вышел в прокат в июне 2022 года. Планируется, что режиссером будет вновь Роман Артемьев, а Виктор Добронравов вернется к озвучанию Кощея.

    Продолжение ждет и «Котов Эрмитажа»: в этот раз герои найдут в подвале петербургского дома древний папирус и тот их заведет к Джинну. Мультфильм назовут «Коты в музее: сокровища Египта».

    Приключения ждут и еще одних котов — Коржика, Карамельку и Компота. Они на Новый год отправятся в Северландию. Новая лента студии «Метрафильмс» будет называться «Три кота и ледниковый период».

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    МультфильмПитчингФонд кино
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    Комментарии 2

    Гость15 Авг 2023 в 22:17
    "Возвращение мамонтенка... Искать маму будут туже самую, только к тому времени она станет бабушкой. И поплывет не откуда-нибудь, а из африки". Что за бред? Блин, смысл мультика ведь был в том, что мамонтенок оттаял случайно, пошел искать свою маму, доплыл до Африки и там нашёл "маму", хоть и не своей расы (слон, а не мамонт), но принявшую его, как родного. Между прочим, затрагивается несколько тем важных: и незначительность рассовых различий, и доброта, и помощь попавшему в беду, и важность принятия одинокого ребенка в семью (усвновления). А в чем смысл этого "продолжения", которое снимать собрались? Ну кроме того, чтобы народные деньги в очередной раз попилить? Что сын того мамонтенка попрется в арктику искать бабку, и та внезапно тоже в льдине заморожена заживо окажктся и растает к его приезду из африки? Или что? Дай бог, чтобы им ни копейки не дали на их "тварьчество", достали уже паразитировать на старой кинематографии
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