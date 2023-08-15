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    В Петербурге на ребенка напал пасюк. Крыса прокусила девочке палец

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    В Петербурге укусить могут не только собаки. Так, юную жительницу Красносельского района цапнула дикая крыса. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 августа.

    Накануне 10-летняя девочка обратилась в детскую больницу имени Филатова. Она рассказала, что днем у дома 24, корпус 3, по проспекту Героев ее укусила неизвестная крыса. У ребенка диагностировали укушенную рану четвертого пальца на правой руке. После всех необходимых процедур девочку отпустили домой.

    Не так страшен сам крысиный укус, как его последствия. Обычная серая крыса, или пасюк, может переносить массу заболеваний, которые опасны для человека. Укушенный может получить от зверька столбняк, бешенство, геморрагическую лихорадку, лептоспироз и так далее. Поэтому после происшествия необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

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