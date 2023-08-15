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    «Взяли самое дорогое: клетка с кошкой, три собаки». В жилом доме в Красноярске огонь охватил 500 кв. м, эвакуировались 138 человек

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    Мощный пожар тушат с утра 15 августа в Красноярске. Загорелась кровля жилого многоквартирного дома в переулке Маяковского, в 10:35 по местному времени огонь локализовали на площади 500 квадратных метров. В тушении задействованы 104 человека и 37 единиц техники. Информации о пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 138 человек, из них 11 детей, сообщает NGS24.RU.

    NGS24.RU

    Огня уже не видно, идет дым. Пожарные проливают всю крышу водой, чтобы ликвидировать тление, снимают с крыши и сбрасывают на землю профлисты, которыми она была укрыта. По версии краевой прокуратуры, возможной причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Ведомство проверит управляющую компанию «ЖСК».

    Жильцы дома рассказывают о ЧП: «Соседи разбудили, кричали, что пожар уже накрыл, горит крыша. Это было примерно в 6 утра. Нас в семье трое человек. Мы сразу собрались и выбежали. Собрать успели только документы. В подъезде чувствовался дым, пахло проводкой. Мы думаем, что какое-то замыкание было на крыше, потому что изоляцией пахло. Скорее всего, утеплитель воспламенился сразу. Год еще не прошел после ремонта крыши».

    Для жильцов городская администрация выделила четыре автобуса, в случае необходимости им предоставят временное размещение. Многие просто сидят на улице.

    Фото: Мария Антюшева / NGS24.RU
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    «Во дворе дома стоят вещи людей, спасавшихся от пожара. Взяли самое дорогое: клетка с кошкой, клетка с грызуном, три собаки и еще под одеялом кто-то мяукает», — отмечает корреспондент издания.

    Фото: Мария Антюшева / NGS24.RU

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