«Взяли самое дорогое: клетка с кошкой, три собаки». В жилом доме в Красноярске огонь охватил 500 кв. м, эвакуировались 138 человек

Мощный пожар тушат с утра 15 августа в Красноярске. Загорелась кровля жилого многоквартирного дома в переулке Маяковского, в 10:35 по местному времени огонь локализовали на площади 500 квадратных метров. В тушении задействованы 104 человека и 37 единиц техники. Информации о пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 138 человек, из них 11 детей, сообщает NGS24.RU .

Огня уже не видно, идет дым. Пожарные проливают всю крышу водой, чтобы ликвидировать тление, снимают с крыши и сбрасывают на землю профлисты, которыми она была укрыта. По версии краевой прокуратуры, возможной причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Ведомство проверит управляющую компанию «ЖСК».

Жильцы дома рассказывают о ЧП: «Соседи разбудили, кричали, что пожар уже накрыл, горит крыша. Это было примерно в 6 утра. Нас в семье трое человек. Мы сразу собрались и выбежали. Собрать успели только документы. В подъезде чувствовался дым, пахло проводкой. Мы думаем, что какое-то замыкание было на крыше, потому что изоляцией пахло. Скорее всего, утеплитель воспламенился сразу. Год еще не прошел после ремонта крыши».



Для жильцов городская администрация выделила четыре автобуса, в случае необходимости им предоставят временное размещение. Многие просто сидят на улице.