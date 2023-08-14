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    Медведев: никак не пойму, «Яндекс» — лояльная России компания или нет

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    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не может понять: лоялен ли «Яндекс» России или нет. Таким вопросом он задался при использовании нейросети «Шедеврум» от «Яндекса», которая генерирует картинки и тексты. Об этом Медведев в понедельник, 14 августа, написал в своем Telegram-канале.

    «Вбил в программу «русский с автоматом в руках». Сделала. Вбил «украинец с автоматом в руках». Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения», — пишет Медведев.

    Бывший президент не знает, «хорошо это или плохо». С одной стороны, пишет Медведев, плохо, потому что «русские — агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно». С другой стороны, продолжает зампред Совбеза, нормально. «Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны», — подытожил Медведев в своем посте.

    Корреспондент «Фонтанки» установил приложение «Шедеврум» и убедился в словах Дмитрия Медведева. «Русского с автоматом в руках» действительно генерирует, а «украинца с автоматом в руках» — нет.

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